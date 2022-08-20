شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يوفر حافلات لجماهيره إلى برج العرب لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، على تخصيص حافلات من نفقته الخاصة لتوفير مشقة السفر أمام الجماهير خلال مواجهة الأهلي والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

هذا ومن المقرر بدء تجمع الجماهير الحاصلة على تذاكر المباراة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من أمام الملاعب المفتوحة بمقر النادي.

ويتطلع رئيس الإسماعيلي من خلال تلك المبادرات لتوفير كافة سبل الراحة أمام الجماهير التي تحث اللاعبين بشكل مستمر من خلال هتافاتها الحماسية على القتال فى الملعب، وتقديم أفضل ما لديهم طوال المباراة سعيًا لتحسين وضع الفريق بجدول بطولة الدوري، وذلك ضمن الخطة التي ينتهجها مجلس الإدارة التي تستهدف إعادة الفريق لسابق عهده ضمن أندية الكبار.