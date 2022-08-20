المقاولون العرب يجدد طلبه بتعديل مواعيد الجولتين 32 و33 بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: أحمد شاكر

أبدى محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب مصر للمقاصة، مساء الجمعة.

وانتصر المقاولون على المقاصة بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

كما جدد محمد عادل مناشدته للجنة المسابقات برابطة الأندية بتعديل الجدول في الجولتين 32 و33 بالدوري لتلعب جميع مباريات المتصارعين على الهروب من الهبوط في توقيت واحد.

وأكد فتحي أن الطلب والمناشدة بهدف تحقيق المساواة وتطبيق تكافؤ الفرص في فترة الحسم بالدوري.

وكان أرسل نادي المقاولون العرب خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة احتجاجا على جدول الجولتين 32 و33 للدوري المصري الممتاز.

وتواصل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية لإبلاغه احتجاج نادي المقاولون العرب وأرسل خطابا بهذا المعنى للرابطة.

وأكد خطاب المقاولون العرب على أن المواعيد المعلنة تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية لاسيما التي تتواجد في ترتيب متراجع وتصارع على البقاء بالدوري.

وشدد خطاب المقاولون أيضا علي أن لائحة المسابقة التي يتم العمل بها اخر عشر سنوات تقضي بإقامة الأسابيع الثلاثة الأخيرة في يوم وتوقيت واحد.

وكانت الرابطة قد أعلنت موعد الأسبوعين الـ٣٢و ٣٣ متضمنين أن فريق المقاولون يلعب في يوم واحد ومنافسيه في اليوم التالي.

وأشعل المقاولون صراع البقاء في الدوري بعدما رفع رصيده للنقطة 29 في المركز الخامس عشر متساويا مع إيسترن كومباني والجونة بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الرابع عشر غزل المحلة.