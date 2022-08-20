لعنة غريبة.. ماذا يفعل نجوم ريال مدريد بقميص مانشستر يونايتد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - على الرغم من فشل صفقات يونايتد التي يستقدمها من فريق ريال مدريد، استمر قطب مدينة مانشستر الأحمر، في استقطاب نجوم النادي الملكي، بالتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو، مقابل 80 مليون يورو.

ولليونايتد تاريخ حافل بالـ"فشل" مع اللاعبين القادمين من فريق ريال مدريد، يرجع إلى قرابة الـ40 عامًا، وكأن "الصبغة الملكية" لا يمكنها التألق بقميص الشياطين الحُمر!

ويعد كاسيميرو هو الصفقة الرابعة لمانشستر يونايتد، القادمة مباشرة من ريال مدريد، لكنه اللاعب السادس الذي سيرتدي قميص الشياطين بعد ارتداء قميص الملكي.

حيث انتقل رونالدو من مانشستر إلى ريال مدريد، ومنه إلى يوفنتوس، ثم عاد مرة أخرى لليونايتد، لكن بعد رجوعه، فشل الفريق في الوصول لدوري أبطال أوروبا وقدم بداية سيئة هذا الموسم في بريميرليج، كما أن رونالدو نفسه يحاول الخروج من الفريق رغم أنه يعد أحد أساطير النادي الإنجليزي.

وسبق رونالدو، مايكل أوين، لاعب ليفربول الذي ارتدى القميص الملكي، ثم بعد ذلك ذهب إلى مانشستر يونايتد، وفشل في كتابة التاريخ مع قطب مانشستر، رغم أنه كان أحد أبرز نجوم بريميرليج قبل الذهاب إلى قلعة الميرنجي.

وفيما يلي الصفقات المباشرة من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد:

1- لوري كونينجهام

تمت استعارة اللاعب الإنجليزي من ريال مدريد عام 1983، لكنه لم يشارك في مباراة واحدة ورحل بعد ثلاثة أشهر فقط.

2- دي ماريا

وبعد أكثر من 30 عامًا، عاد يونايتد للبحث عن لاعب من صفوف ريال مدريد، ونجح في التعاقد مع أحد أبرز نجوم الفريق الملكي في 2014، وهو آنخيل دي ماريا الذي انتقل إلى مانشستر مقابل 75 مليون يورو.

وخاض دي ماريا 32 مباراة مع مانشستر يونايتد سجل خلالهم 4 أهداف فقط وقدم 12 تمريرة حاسمة.

3- رافاييل فاران

انتقل المدافع الفرنسي إلى يونايتد عام 2021، مقابل 40 مليون يورو، وشارك مع الشياطين في 30 مباراة، وخلال 24 مباراة استقبل فريقه أهداف، ولم يحافظ على نظافة الشباك سوى في 6 مباريات فقط.

ولم يقنع أداءه المديرين الفنيين للفريق الإنجليزي على الرغم من تعددهم خلال تلك الفترة، ليكتب قصة الفشل الأخيرة في هذا الفصل.

وعلى العكس تمامًا، نجح كل من انتقل إلى ريال مدريد، قادمًا من مانشستر يونايتد، في إحداث فارق وتاريخ مع الفريق الإسباني.

حيث كان ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد الذي انتقل إلى الملكي في 2003، أحد أبرز نجوم الفريق الملكي خلال 4 مواسم بالقميص الأبيض، وفاز بلقبين دوري إسباني، ولقب سوبر إسباني أيضًا.

وتبعه رود فان نستلروي، في 2006، والذي لعب أيضًا 4 مواسم مع الملكي، وفاز بلقبين دوري إسباني ولقبين سوبر إسباني.

وبنفس عدد الألقاب، توّج جابرييل هاينز مع الملكي بعد أن انتقل من مانشستر يونايتد في 2007.

ثم كتب رونالدو فصل النجاح الأكبر في هذه القصة بعدما انتقل إلى ريال مدريد في 2009، وحقق العديد من الألقاب، وهي 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، لقبين لليجا الإسبانية، و 3 ألقاب كأس العالم للأندية، و 3 ألقاب سوبر أوروبي، وبطولتين بكأس إسبانيا، ومثلهما بالسوبر الأوروبي، كما أنه أصبح الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد.

وتعاقد الميرنجي أيضًا مع المكسيكي تشيشاريتو في صفقة إعارة في 2014، وتوج مع الفريق بلقب كأس العالم للأندية وقدم أداء مميز بقميص ريال مدريد.