طارق حامد يسجل.. اتحاد جدة يهزم أبها وديًا استعدادًا للدوري السعودي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

سجل الدولي المصري طارق حامد هدفًا في فوز فريقه اتحاد جدة أمام أبها بنتيجة 2-1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الجمعة، استعدادًا لانطلاقة الدوري السعودي.

وشهد التشكيل الأساسي لاتحاد جدة في ودية أبها تواجد الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي.

وافتتح أبها التسجيل عن طريق زكريا سامي ثم تعادل برونو هنريكي لاتحاد جدة قبل أن يسجل طارق حامد ثاني الأهداف للنمور في الدقيقة 41 بعد تسديدة مباشرة نحو المرمى.

ويسجل بذلك طارق حامد هدفه الأول بقميص اتحاد جدة بعد أن انتقل لصفوفه هذا الصيف قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة العدالة، يوم الجمعة المقبل (26 أغسطس) ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجديد "2022-2023".