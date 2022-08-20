الخليج 365 يكشف مصير أحمد غريب وشكري وديانج وتاو في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

تلقى أحمد سيد غريب مهاجم فريق الشباب بالأهلي عرضين من الداخلية وسموحه للانتقال إلى أحدهما على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك عرضين لأحمد غريب الذي يتألق بشدة حالياً مع الفريق الأول بعد قرار إدارة النادي بتصعيد الناشئين والشباب ومنح راحة سلبية للمجموعة الأساسية لهدفين أولهم إراحتهم بعد 3 مواسم من الإجهاد والثاني هو رسالة مبطنة بالاعتراض على ما يحدث في المسابقة سواء ظلم تحكيمي أو غيره.

وأوضح المصدر، أن الأهلي سوف يحسم موقفه في وجهة أحمد سيد غريب طبقاً لرغبة اللاعب ولكنها ستكون بنظام الإعارة ، وأضاف أن محمود وحيد الظهير الأيسر يقترب بشدة من الإنضمام لطلائع الجيش.

وأشار إلى أن محمد شكري الظهير الأيسر التي تنتهي إعارة مع سموحه بنهاية الموسم الحالي لديه عرضين أحدهما من الفريق المتواجد به حالياً والأخر من سيراميكا كليوباترا.

وشدد أن اليو ديانج لاعب الوسط ليس لديه أي عروض حالياً والأمر لا يتخطى مجرد إتصالات ودية من بعض شركات التسويق وهو مستمر مع الفريق وأحد العناصر المهمة لديهم.

وأكد، أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو الجناح الأيمن يواجه سوء حظ غريب ولكنه مستمر حتى الآن مع الفريق وهو حصل على راحة سلبية بعد إصابته في العضلة الخلفية .

ويختتم الأهلي تدريباته بعد ظهر غداً قبل أن يعلن ريكاردو سواريش المدير الفني القائمة التي سيغادر بها للدخول في معسكر مغلق إستعداداً لمواجهة الإسماعيلي بالدوري.