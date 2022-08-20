الأبيض يقترب من التتويج.. 3 نقاط تعيد الزمالك لإنجاز غائب منذ 18 عاما بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

بات نادي الزمالك قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الرابعة عشر في تاريخه بعد الفوز الذي حققه على فاركو.

وواصل الزمالك سلسلة انتصاراته على حساب فاركو بهدف دون رد بالجولة الـ31 من دوري WE المصري، ليصل لفوزه العاشر على التوالي.

ويحلم الفارس الأبيض بالتتويج بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي، وهو ما سيمثل إنجازًا للقلعة البيضاء، خاصة في ظل الأزمات التي تعرض لها الفريق الكروي ولعل أبرزها إيقاف القيد.

ترتيب الدوري الممتاز حتى الآن:

1- الزمالك.. 75 نقطة (31 جولة)

2- بيراميدز.. 68 نقطة (31 جولة)

3- الأهلي.. 63 نقطة (30 جولة)

ويتبقى للقلعة البيضاء ثلاث جولات على نهاية المسابقة أمام الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وإيسترن كومباني.

وسيلعب الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وبات الفارس الأبيض في حاجة لحصد الثلاث نقاط أمام زعيم الثغر من أجل التتويج بلقب الدوري الممتاز بشكل رسمي بغض النظر عن نتائج المنافسين بيراميدز والأهلي.

وحال فوز الزمالك على الاتحاد، سيرفع رصيده إلى 78 نقطة وهو عدد النقاط الذي لن يصل إليه بيراميدز والأهلي حتى إذا انتصر الثنائي في المباريات المتبقية لهما بالمسابقة المحلية.

تتويج الزمالك بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، سيقوده إلى أمجاده السابقة، حيث كانت آخر مرة يفوز بها بالبطولة مرتين متتاليتين منذ 18 عاما عندما فعلها في موسمي (2002-2003، 2003 -2004).

أرقام الزمالك في الدوري:

حقق الزمالك 24 انتصارا حتى الآن في الدوري الممتاز، وخسر 4 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات.

ويعد الفريق الأبيض الأقوى هجوما في الدوري بتسجيله 60 هدفا حتى الآن، واستقبلت شباكه 26 هدفا.

ويتصدر أحمد سيد زيزو قائمة هدافي الدوري برصيد 19 هدفا ويبتعد عن أقرب منافسيه بـ6 أهداف.