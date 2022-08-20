خمسة أهداف في شباك سموحة تقرب بيراميدز من حسم المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - سقط فريق سموحة أمام نظيره بيراميدز بخمسة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ31، من عمر الدوري الممتاز.

ورفع بيراميدز رصيده في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، إلى 68 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، والذي لعب مباراة أقل، فيما توقف رصيد سموحة عند 42 نقطة، في المركز السادس.

في الثواني الأولى، نجح بيراميدز في تسجيل الهدف الأول عن طريق وليد الكرتي بتصويبة رائعة بعد عرضية متقنة من محمد حمدي.

وفي الدقيقة 12، سجل مروان حمدي هدف التعادل لسموحة بعد تسديدة غالطت الحارس والمدافع علي جبر الذي حاول إخراجها من على خط المرمى.

حاول عبد الكبير الوادي التقدم لسموحة بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن نجح الحارس أحمد الشناوي في التصدي لكرة النجم المغربي.

وكانت الفرصة الأخطر، عبر الجنوب إفريقي فخري لاكاي الذي كان وجهًا لوجه مع الهاني سليمان حارس سموحة، لكن تصويبته مرت بجوار القائم.

استمرت محاولات الفريقين مع نهاية الشوط الأول لكن دون خطورة على كلا المرميين.

مع بداية الشوط الثاني، ضغط فريق بيراميدز بقوة على دفاعات سموحة، حتى نجح عبدالله السعيد في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

ونجح الهاني سليمان في منع الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 58، بعد انفراد فخري لاكاي الذي فشل مرة أخرى في زيارة شباك حارس سموحة.

ثم أضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 73، بصاروخية أرضية سكنت شباك الحارس الذي وقف لمشاهدتها.

وقام الحكم باحتساب ركلة جزاء لبيراميدز بعد الرجوع للفار، كما قام بطرد المدافع أحمد حكم بسبب الاعتراض.

ونجح لاكاي أخيرًا في زيارة الشباك من علامة الجزاء ليتقدم أصحاب الأرض برباعية مقابل هدف وحيد.

وكاد محمود صابر أن يضيف الهدف الخامس بعدها بقليل، لكن تصويبته ارتطمت بالقائم الأيمن للفريق السكندري.

من الجهة اليمنى، حول محمد صادق عرضية أرضية وصلت لفخري لاكاي، الذي سجل الهدف الخامس قبيل نهاية المباراة، ليطلق بعدها الحكم صافرته معلنًا فوز بيراميدز بخمسة أهداف لهدف.