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الامارات | المعسكر الصيفي للجوجيتسو يختتم فعالياته 26 الجاري

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل معسكر الجوجيتسو الصيفي، الذي يُنظمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالشراكة مع شركة الرؤية العالمية للاستثمار (IVI)، استقبال العديد من الأطفال لدى مجموعة مختارة من المنشآت التابعة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو في أبوظبي ودبي والعين.

ويختتم المعسكر فعالياته 26 الجاري، وقد حظي بأصداء إيجابية بين أوساط المشاركين الذين تراوح أعمارهم بين 6 و16 عاماً، إذ لايزال يستقطب أعداداً متزايدة من محبي الجوجيتسو الراغبين في صقل مهاراتهم وتحسين أدائهم، والاستفادة من الأسبوع الأخير الذي يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرائعة تحت إشراف نخبة من المدربين المؤهلين.

ويقول مصطفى راضي أحد المدربين المشرفين على المعسكر: «نجحت هذه الفعالية الرائعة التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تحقيق العديد من المكاسب، والتي من أبرزها تعزيز الوعي برياضة الجوجيتسو وقيمها لدى شريحة جديدة من الأطفال المهتمين في توثيق صلتهم باللعبة وتدشين مشوارهم الاحترافي خلال الأعوام المقبلة».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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