أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 19/ 8/ 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الجمعة، الموافق 19/ 8/ 2022 العديد من الأحداث المهمة جاء فى مقدمتها، الزمالك يهزم فاركو بهدف نظيف وتتبقى له نقطتان على لقب الدورى، وفيريرا: أؤمن بقدرتنا على الفوز أمام الاتحاد وأتمنى حضور جماهيرى مكثف.

الزمالك يهزم فاركو بهدف نظيف ويتبقى له نقطتين على لقب الدورى

نجح الزمالك في تحقيق فوزا غاليا على فاركو بهدف مقابل للاشئ أحرزه حسام عبد المجيد في الدقيقة الثامنة فى المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية في الجولة الـ31 للدورى ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 75 نقطة ويتبقى له نقطتين فقط لتحقيق لقب الدورى بشكل رسمي ، بينما يتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 40 نقطة .

الزمالك يستعد للاتحاد السكندرى بدون راحة بعد الفوز على فاركو

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بعد الفوز على فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.

فيريرا: أؤمن بقدرتنا على الفوز أمام الاتحاد وأتمنى حضور جماهيرى مكثف

أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز على فاركو في مباراة اليوم بالدوري، ووجه التحية للاعبي الأبيض سواء الكبار أصحاب الخبرات واللاعبين الشباب.

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