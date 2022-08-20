اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة الموافق 19 / 8 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 19 / 8 / 2022 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، بيراميدز يهزم سموحة بخماسية ويحافظ على آمال المنافسة على الدورى، الزمالك يهزم فاركو بهدف نظيف ويتبقى له نقطتان على لقب الدورى، والمقاولون العرب يضرب المقاصة بثلاثية ويبقى على آماله فى البقاء بالدورى، وثلاثى الأهلى يواصل التأهيل على هامش الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى.

نجح الزمالك فى تحقيق فوزا غاليا على فاركو بهدف مقابل للاشئ أحرزه حسام عبد المجيد فى الدقيقة الثامنة فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية فى الجولة الـ31 للدورى المقأولون العرب يضرب المقاصة بثلاثية ويبقى على آماله فى البقاء بالدورى .. فيديو تمكن فريق المقأولون العرب من ألفوز على نظيرة مصر المقاصة بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت ألفريقين منذ قليل على ستاد الكلية الحربية ضمن لقاءات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز . شباب الطائرة يهزم المغرب فى ربع نهائى البطولة الأفريقية بتونس فاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة على نظيره المغربى بنتيجة 3/0 فى دور الثمانية ببطولة أفريقيا المقامة بتونس ،ونجح منتخب شباب الطائرة فى التأهل لدور الثمانية محققا العلامة الكاملة بألفوز فى جميع المباريات . ثلاثى الأهلى يواصل التأهيل على هامش الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي واصل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوك لاعبو الأهلى تدريباتهم التأهيلية على هامش المران بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض ألفقرات تحت إشراف الجهاز الطبى ضمن البرنامج الخاص بهم. الأهلى يتواصل مع أفشة للاستفسار عن تفاصيل جراحة "ألفتاق" يتابع الجهاز الطبى للأهلى مع محمد مجدى أفشة لاعب ألفريق جراحة "ألفتاق" التى سيخضع لها الأخير خلال الأيام القليلة المقبلة. وحصل أفشة على راحة من التدريبات والمباريات إسوة بباقى اللاعبين الأساسيين فى ألفريق منذ يوم 4 أغسطس الجارى تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بإستكمال الموسم الجارى بالناشئين والعائدين من الإصابة. 5 معلومات عن المغربى زكريا الوردى بعد الاقتراب من الزمالك اقترب المغربى زكريا الوردى لاعب فريق الرجاء المغربى من الآنضمام لفريق الزمالك، لتدعيم صفوف ألفريق فى الموسم الجديد. ونشر اللاعب صور له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال تواجده فى طائرة اثناء رحلته إلى القاهرة حيث وصل امس ، تمهيدا للتوقيع لنادى الزمالك لمدة 3 مواسم ليصبح أولى صفقات الأجانب فى القلعة البيضاء. يخضع الدولى باهر المحمدى، مدافع ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، للأشعة بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الضامة حسب التشخيص المبدئى، وذلك على هامش مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى مساء الخميس ضمن منافسات الدورى العام. اتحاد الكرة يبلغ ألفيفا رسميًا بانطلاق الدورى الجديد 16 أكتوبر أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للاتحاد الدورى لكرة القدم يخطره بموعد انطلاق الموسم الجديد من الدورى المصرى فى 16 أكتوبر المقبل، وطالب اتحاد الكرة فى خطابه استثناء مسابقة كاس مصر من شرط تجميد المسابقات الرسمية فى فترة التوقف لكأس العالم بقطر فى نوفمبر وديسمبر المقبلين.

شهد اليوم الجمعة الموافق 19 / 8 / 2022 العديد من الاخبار والأحداث الرياضية الهامة، والتى جاء فى مقدمتها ، الزمالك يهزم فاركو بهدف نظيف ويتبقى له نقطتين على لقب الدورى، والمقأولون العرب يضرب المقاصة بثلاثية ويبقى على آماله فى البقاء بالدورى ، وثلاثى الأهلى يواصل التأهيل على هامش الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى .