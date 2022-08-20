شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الجمعة 19/ 8/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم، الجمعة، الموافق 19/ 8/ 2022 العديد من الأحداث المهمة جاء فى مقدمتها، الاهتمام بضم ثلاثى منتخب الشباب فى الصيف المقبل، وسواريز يستقر على بديل رامى ربيعة فى تشكيل الأهلى أمام الإسماعيلى.

ماذا قدم دفاع وهجوم الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدوري

يستعد فريق النادى الأهلى لخوض مباراة قوية في بطولة الدوري الممتاز حينما يلتقي مع الإسماعيلي في الثامنة من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد برج العرب بالأسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز. الأهلى مهتم بضم ثلاثى منتخب الشباب فى الصيف المقبل يهتم مسئولو النادي الأهلي بالتعاقد مع أكثر من لاعب من لاعبي منتخب الشباب الذين تألقوا خلالهم مشاركتهم في بطولة كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في السعودية ووصل فيها الفراعنة إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب بركلات الترجيح لصالح صاحب الأرض.

الاهلي يسعى لتحقيق الفوز التاسع عشر فى بطولة الدوري

يسعى فريق الكرة بالنادي الأهلي لاستعادة ذاكرة الانتصارات في بطولة الدوري التي غابت عن الفريق في الجولة الأخيرة أمام ايسترن كومباني حيث يتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز التاسع عشر في المسابقة المحلية.

ثلاثى الأهلى يواصل التأهيل على هامش الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي

واصل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوك لاعبو الأهلي تدريباتهم التأهيلية على هامش المران بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي ضمن البرنامج الخاص بهم.

سواريز يستقر على بديل رامى ربيعة فى تشكيل الأهلى أمام الإسماعيلى