شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي يعقد جلسة مع اللاعبين قبل مواجهة الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس يحيى الكومي، رئيس الإسماعيلي، على عقد جلسة مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة الأهلي القادمة، ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك قبل بدء مران الفريق الأساسي الذى أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب فندق إقامته بمنطقة برج العرب، فى إطار استعداداته للمواجهة القادمة والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بالإسكندرية.

وطالب رئيس الإسماعيلي لاعبيه بضرورة نسيان مباراة الفريق الأخيرة والتركيز على إسعاد جماهيرهم باستعادة النتائج الإيجابية خلال المباريات المتبقية من عمر المسابقة المحلية.

كما قام الكومي بمتابعة المران كاملا، بالإضافة إلى تناول وجبة العشاء مع الفريق، لمنح لاعبيه الثقة الكاملة بجانب الشد من أزرهم قبل المواجهة المرتقبة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي دخل معسكرا مغلقا مساء الأربعاء الماضي بالمحافظة الساحلية والذي سيستمر حتى الأحد المقبل نظرًا لأداء مباراتي المصري والأهلي، وسيشهد اللقاء الأخير غياب باهر المحمدي ومحمد هاشم للإيقاف.