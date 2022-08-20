7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 19 / 8 / 2022 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، والتى جاء فى مقدمتها الأهلى يتواصل مع أفشة للاستفسار عن تفاصيل جراحة "الفتاق"، بيراميدز يهزم سموحة بخماسية ويحافظ على آمال المنافسة على الدورى، الزمالك يهزم فاركو بهدف نظيف ويتبقى له نقطتين على لقب الدورى.

الأهلى يتواصل مع أفشة للاستفسار عن تفاصيل جراحة "الفتاق"

يتابع الجهاز الطبى للأهلى مع محمد مجدى أفشة لاعب ألفريق جراحة "ألفتاق" التى سيخضع لها الأخير خلال الأيام القليلة المقبلة. وحصل أفشة على راحة من التدريبات والمباريات إسوة بباقى اللاعبين الأساسيين فى ألفريق منذ يوم 4 أغسطس الجارى تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بإستكمال الموسم الجارى بالناشئين والعائدين من الإصابة.