شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الجمعة 19 / 8 / 2022 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 19 / 8 / 2022 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فاركو نظيره الزمالك، والتقى المقاولون العرب مع مصر المقاصة، وواجه بيراميدز فريق سموحة.

الزمالك يهزم فاركو بهدف نظيف ويتبقى له نقطتين على لقب الدورى