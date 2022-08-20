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جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز.. زيزو يواصل الانفراد بالقمة

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القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى البطولة عقب إقامة اليوم الجمعة 19 / 8 / 2022 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فاركو نظيره الزمالك، والتقى المقاولون العرب مع مصر المقاصة، وواجه بيراميدز فريق سموحة.

الزمالك يهزم فاركو بهدف نظيف ويتبقى له نقطتين على لقب الدورى

نجح الزمالك في تحقيق فوزا غاليا على فاركو بهدف مقابل للاشئ أحرزه حسام عبد المجيد في الدقيقة الثامنة فى المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية في الجولة الـ31 للدورى ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 75 نقطة ويتبقى له نقطتين فقط لتحقيق لقب الدورى بشكل رسمي ، بينما يتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 40 نقطة .  

الزمالك يهزم فاركو بهدف نظيف ويتبقى له نقطتين على لقب الدورى

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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