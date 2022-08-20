شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز.. زيزو يواصل الانفراد بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى البطولة عقب إقامة اليوم الجمعة 19 / 8 / 2022 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فاركو نظيره الزمالك، والتقى المقاولون العرب مع مصر المقاصة، وواجه بيراميدز فريق سموحة.

الزمالك يهزم فاركو بهدف نظيف ويتبقى له نقطتين على لقب الدورى