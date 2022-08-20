اخبار الرياضه

نتائج مباريات اليوم الجمعة 19 / 8 / 2022 بالدورى الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 19 / 8 / 2022 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 19 / 8 / 2022 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فاركو نظيره الزمالك، والتقى المقاولون العرب فريق مصر المقاصة، وواجه بيراميدز فريق سموحة.

الزمالك يهزم فاركو بهدف نظيف ويتبقى له نقطتين على لقب الدورى

نجح الزمالك في تحقيق فوزا غاليا على فاركو بهدف مقابل للاشئ أحرزه حسام عبد المجيد في الدقيقة الثامنة فى المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية في الجولة الـ31 للدورى ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 75 نقطة ويتبقى له نقطتين فقط لتحقيق لقب الدورى بشكل رسمي ، بينما يتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 40 نقطة .  

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا