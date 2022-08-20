شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 19 / 8 / 2022 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 19 / 8 / 2022 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فاركو نظيره الزمالك، والتقى المقاولون العرب فريق مصر المقاصة، وواجه بيراميدز فريق سموحة.

الزمالك يهزم فاركو بهدف نظيف ويتبقى له نقطتين على لقب الدورى