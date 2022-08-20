شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: هدفنا مواصلة سلسلة انتصارات بيراميدز والتعلم من الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الله السعيد، قائد فريق بيراميدز، إنه سعيد للغاية بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب سموحة بخماسية وتسجيله هدفين مميزين، مشددا على أن الانتصار كان مهما للغاية من أجل مواصلة المسيرة حتى النهاية وحصد كل النقاط المتاحة.

وشدد السعيد على أن اللاعبين لديهم هدف واضح وهو حصد كل النقاط المتاحة وعدم خسارة أي نقطة، موضحا أن التوفيق غاب عن الفريق في بعض المواجهات خلال المرحلة الماضية الفوز فيها كان يعني مكان أفضل في جدول الدوري، ولكن يجب البناء على الموسم الحالي والاستمرار في العطاء والانتصارات مستقبلا.

وأشار عبد الله السعيد إلى أن المرحلة المقبلة مهمة وهناك 3 مباريات أخرى في الدوري يجب الفوز بها والاستمرار حتى النهاية في سلسة الانتصارات، ولا بد من التعلم من الأخطاء التي حدثت في عدة لقاءات هذا الموسم ولابد من مواصلة المشوار بكل قوة.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الدفاع الجوى، في إطار الجولة 31 من الدوري الممتاز، وتعد هى الهزيمة الأكبر للفريق السكندرى فى الدورى، كما إنه الفوز الأكبر لبيراميدز فى المسابقة.

ونجح فريق بيراميدز على تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 3 عن طريق وليد الكرتى، وفى الدقيقة 12 نجح مروان حمدى فى تسجيل هدف التعادل لسموحة، وفى الشوط الثانى سجل عبد الله السعيد هدفين فى الدقيقة 52 و73، ثم أضاف فخرى لاكاى الهدف الرابع من ضربة جزاء فى الدقيقة 83، وتلقى أحمد حكم لاعب سموحة البطاقة الحمراء للاعتراض على قرار الحكم فى احتساب ركلة الجزاء، وفى الدقيقة 93 سجل فخرى لاكاى هدف بيراميدز الخامس.

بهذه النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 68، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز فى 21 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر فى مثلها، وسجل لاعبوه 53 هدفا، بينما تلقت شباكهم 21 هدفا.

فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 42 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز سموحة فى 10 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو سموحة 40 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفاً.