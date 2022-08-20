شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد مباريات اليوم.. الزمالك يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب البطولة عقب إقامة اليوم الجمعة 19 / 8 / 2022 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فاركو نظيره الزمالك، والتقى المقاولون العرب فريق مصر المقاصة، وواجه بيراميدز فريق سموحة.

الزمالك يهزم فاركو بهدف نظيف ويتبقى له نقطتين على لقب الدورى