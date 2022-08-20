شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: بيراميدز أفضل فريق فى الدورى ويستحق اللقب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن الفوز على سموحة بخماسية مهم للغاية ويضع الفريق في مكان جيد بالمسابقة، مشددا على أن الشوط الأول لم يقدم اللاعبون المستوى المطلوب، ولكن الشوط الثاني تحسن الأداء، وأظهر اللاعبون قدراتهم بصورة جيدة ونجحوا في مواصلة المسيرة نحو الفوز وحصد الثلاث نقاط.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى بأنه من الضروري حصد كل النقاط المتاحة والفوز بالمباراة الثالثة على التوالى، خاصة بعد الخسارة أمام الزمالك ومن بعدها لم يفقد الفريق أي نقطة ومستمر في مشواره بكل قوة وبعيدا عن لقب الدوري فإنه من المهم عدم خسارة أي نقطة في المرحلة المقبلة.
وشدد تاكيس على أن جميع اللاعبين يؤدون بصورة رائعة في التدريبات وهناك غيابات عديدة في الصفوف بين مباراة وأخرى بسبب الإصابات والإيقافات وكذلك لرغبة الجهاز الفني في إراحة بعض المجهدين، وهناك حالة رضا تامة على جميع عناصر الفريق.
تاكيس قال إنه وفقا لما يقدمه جميع فرق الدوري فإنه من وجهة نظره فبيراميدز هو أفضل فريق في المسابقة وكان يستحق التتويج بلقب الدوري لولا سوء الحظ الذي صادف الفريق في بعض المباريات.
وحقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الدفاع الجوى، في إطار الجولة 31 من الدوري الممتاز، وتعد هى الهزيمة الأكبر للفريق السكندرى فى الدورى، كما إنه الفوز الأكبر لبيراميدز فى المسابقة.
ونجح فريق بيراميدز على تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 3 عن طريق وليد الكرتى، وفى الدقيقة 12 نجح مروان حمدى فى تسجيل هدف التعادل لسموحة، وفى الشوط الثانى سجل عبد الله السعيد هدفين فى الدقيقة 52 و73، ثم أضاف فخرى لاكاى الهدف الرابع من ضربة جزاء فى الدقيقة 83، وتلقى أحمد حكم لاعب سموحة البطاقة الحمراء للاعتراض على قرار الحكم فى احتساب ركلة الجزاء، وفى الدقيقة 93 سجل فخرى لاكاى هدف بيراميدز الخامس.
بهذه النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 68، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز فى 21 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر فى مثلها، وسجل لاعبوه 53 هدفا، بينما تلقت شباكهم 21 هدفا.
فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 42 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز سموحة فى 10 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو سموحة 40 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفاً.