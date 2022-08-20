شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: بيراميدز أفضل فريق فى الدورى ويستحق اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن الفوز على سموحة بخماسية مهم للغاية ويضع الفريق في مكان جيد بالمسابقة، مشددا على أن الشوط الأول لم يقدم اللاعبون المستوى المطلوب، ولكن الشوط الثاني تحسن الأداء، وأظهر اللاعبون قدراتهم بصورة جيدة ونجحوا في مواصلة المسيرة نحو الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى بأنه من الضروري حصد كل النقاط المتاحة والفوز بالمباراة الثالثة على التوالى، خاصة بعد الخسارة أمام الزمالك ومن بعدها لم يفقد الفريق أي نقطة ومستمر في مشواره بكل قوة وبعيدا عن لقب الدوري فإنه من المهم عدم خسارة أي نقطة في المرحلة المقبلة.

وشدد تاكيس على أن جميع اللاعبين يؤدون بصورة رائعة في التدريبات وهناك غيابات عديدة في الصفوف بين مباراة وأخرى بسبب الإصابات والإيقافات وكذلك لرغبة الجهاز الفني في إراحة بعض المجهدين، وهناك حالة رضا تامة على جميع عناصر الفريق.

تاكيس قال إنه وفقا لما يقدمه جميع فرق الدوري فإنه من وجهة نظره فبيراميدز هو أفضل فريق في المسابقة وكان يستحق التتويج بلقب الدوري لولا سوء الحظ الذي صادف الفريق في بعض المباريات.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الدفاع الجوى، في إطار الجولة 31 من الدوري الممتاز، وتعد هى الهزيمة الأكبر للفريق السكندرى فى الدورى، كما إنه الفوز الأكبر لبيراميدز فى المسابقة.