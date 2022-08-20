شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يجدد طلبه بتعديل مواعيد الجولتين 32 و33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب مصر للمقاصة بثلاثية نظيفة وتقدم المقاولون مركزين في جدول ترتيب الدوري.

وجدد المهندس محمد عادل مناشدته للجنة المسابقات برابطة الأندية بتعديل الجدول في الجولتين 32 و33 بالدوري لتلعب جميع مباريات المتصارعين على الهروب من الهبوط في توقيت واحد. وأكد فتحي أن الطلب والمناشدة بهدف تحقيق المساواة وتطبيق تكافؤ الفرص في فترة الحسم بالدوري.

وكان نادي المقاولون العرب أرسل خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة احتجاجا على جدول الجولتين 32 و33 للدوري المصري الممتاز.

وتواصل المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية، لإبلاغه احتجاج نادي المقاولون العرب وأرسل خطابا بهذا المعنى للرابطة.

وأكد خطاب المقاولون العرب على أن المواعيد المعلنة تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية لاسيما التي تتواجد في ترتيب متراجع وتصارع على البقاء بالدوري.

وشدد خطاب المقاولون أيضا علي أن لائحة المسابقة التي يتم العمل بها اخر عشر سنوات تقضي بإقامة الأسابيع الثلاثة الأخيرة في يوم وتوقيت واحد.

وكانت الرابطة قد أعلنت موعد الأسبوعين الـ٣٢ و٣٣ متضمنين أن فريق المقاولون يلعب في يوم واحد ومنافساه في اليوم التالي.