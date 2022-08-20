شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم سموحة بخماسية ويحافظ على آمال المنافسة على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الدفاع الجوى، في إطار الجولة 31 من الدوري الممتاز، وتعد هى الهزيمة الأكبر للفريق السكندرى فى الدورى، كما إنه الفوز الأكبر لبيراميدز فى المسابقة.

ونجح فريق بيراميدز على تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 3 عن طريق وليد الكرتى، وفى الدقيقة 12 نجح مروان حمدى فى تسجيل هدف التعادل لسموحة، وفى الشوط الثانى سجل عبد الله السعيد هدفين فى الدقيقة 52 و73، ثم أضاف فخرى لاكاى الهدف الرابع من ضربة جزاء فى الدقيقة 83، وتلقى أحمد حكم لاعب سموحة البطاقة الحمراء للاعتراض على قرار الحكم فى احتساب ركلة الجزاء، وفى الدقيقة 93 سجل فخرى لاكاى هدف بيراميدز الخامس.

بهذه النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 68، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز فى 21 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر فى مثلها، وسجل لاعبوه 53 هدفا، بينما تلقت شباكهم 21 هدفا.

فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 42 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز سموحة فى 10 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو سموحة 40 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفاً.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم توريه - إسلام عيسى - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف، خط الهجوم: فخري لاكاي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - عمر جابر - محمد صادق - نبيل دونجا - حسين السيد - محمود صابر - هشام محمد - عبد الله مجدي - دودو الجباس.

وضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمى: الهاني سليمان و شريف رضا و خالد عبد الفتاح و أحمد جمال و أحمد حكم و رجب نبيل و أحمد رمضان بيكهام و مصطفى الخواجه و عبد الكبير الوادي و محمد نادي و مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: عمر صلاح و بهاء مجدي و أحمد حمص و محمد سعيد و حسين فيصل و اليا سيلا و محمد عبد العاطي وإسماعيل اشرف وعمار شرف الدين.