الإسماعيلي يستعد للأهلي .. وعبد الرحمن مجدي يخضع لاختبار طبي

القاهرة - سامية سيد -

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة الأهلي في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 18 من عمر بطولة الدوري العام علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.

شهد المران الذى أقيم على ملعب فندق الإقامة بالمحافظة الساحلية، تدريبات استشفائية للأساسيين الذين شاركوا فى مباراة المصري مساء أمس – الخميس – بمسابقة الدوري.

فى حين خاض باقي أعضاء الفريق تدريبات بشكل طبيعي، ركز من خلالها الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل على بعض الجمل الفنية والتكتيكية بعدما قرر تخفيض التدريبات البدنية حتي لا يتعرض لاعبيه للإجهاد نظرًا لضغط المباريات فى الفترة الحالية.

ويتواجد الإسماعيلي فى معسكر مغلق بالإسكندرية لمدة 4 أيام بسبب مباراتي المصري والأهلي ويضم في قائمته 24 لاعبًا ولكن خرج باهر المحمدي ومحمد هاشم من حسابات الجهاز الفني للفريق فى مواجهته القادمة للإيقاف.

ومن ناحية أخري ، يخضع عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لاختبار طبي غدًا السبت لتحديد مدي إمكانية لحاقه بمباراة الأهلي المقبلة ضمن منافسات الدوري العام.