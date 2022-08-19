شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يعيد محمود جاد لحراسة مرمى إنبى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جورفان فييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى إعادة محمود جاد لحراسة مرمى الفريق البترولى أمام الأهلى في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء 24 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام.

وجلس محمود جاد على دكة بدلاء إنبى في مباراة طلائع الجيش الماضية وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدف نظيف ودفع فييرا بعبد العزيز البلعوطى حارساً أساسياً في المباراة، كما يعود مصطفى شكشك لصفوف الفريق البترولى أمام الأحمر بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة.

في سياق أخر كشف مصدر أن مسئولى نادى فيوتشر فتحوا خطوط اتصال مع مصطفى شكشك تمهيدا لتقديم عرض رسمي لإدارة النادي البترولى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما ظهر اللاعب بمستوى جيد فى الدورى العام.

وأكد المصدر أن فيوتشر لديه رغبة قوية فى ضم مصطفى شكشك من إنبى، بعد استطلاع رأى الجهاز الفني الذى أكد حاجته لخدمات اللاعب في الموسم الجديد، خصوصا أن الفريق مقبل تجربة جديدة في بطولة الكونفدرالية بالموسم المقبل ويحتاج إلى دعم صفوفه بأفضل اللاعبين.

وأوضح المصدر أن الأيام المقبلة ستشهد تحرك مسئولي نادى فيوتشر بصفة رسمية وتقديم عرض إلى نادى إنبى للحصول على توقيع اللاعب، مشيراً إلى أن خطة الفريق فى التدعيمات تعتمد على استقطاب اللاعبين المؤثرين مع فرقهم ومنهم مصطفى شكشك.

ويحتل إنبي المركز الثانى عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة بعدما خاض الفريق البترولى 31 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل 14 مرة وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفًا واستقبلت شباكه 36 هدفًا.