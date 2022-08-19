شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يشكر لاعبي المقاولون بعد الفوز على المقاصة: هدفنا منطقة الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب الشكر إلى لاعبيه بعد أدائهم أمام مصر المقاصة في الأسبوع الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز والفوز بثلاثية نظيفة دفعت بذئاب الجبل المركز الخامس عشر في جدول المسابقة.

وقال غريب للاعبين إننا خرجنا من المنطقة الحمراء لكننا ما زلنا في مرحلة الخطر وكل هدفنا الوصول لمنطقة الأمان.

وأكد المدير الفني للذئاب على أنه لم يتردد في قبول المهمة عندما عرضت عليه باعتبار أن المقاولون العرب أحد القلاع العريقة في كرة القدم المصرية.

ووجه المدير الفني للمقاولون العرب نداءً إلى رابطة أندية الدوري الممتاز بضرورة توفير مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية التي تصارع من أجل الهروب من الهبوط.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة على مؤازرة اللاعبين قبل المباراة وبعدها مؤكدًا على ضرورة بذل الجهد للخروج من عنق الزجاجة كما وجه لهم التهنئة بعد الفوز الكبير.