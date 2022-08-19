شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع بيراميدز 1 / 1 فى شوط المباراة الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وسموحة التي تجمعهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الدفاع الجوى، في إطار الجولة 31 من الدوري الممتاز، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

نجح فريق بيراميدز على تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 3 عن طريق وليد الكرتى، وفى الدقيقة 12 نجح مروان حمدى فى تسجيل هدف التعادل لسموحة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم توريه - إسلام عيسى - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - عمر جابر - محمد صادق - نبيل دونجا - حسين السيد - محمود صابر - هشام محمد - عبد الله مجدي - دودو الجباس.

ويضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمى: الهاني سليمان و شريف رضا و خالد عبد الفتاح و أحمد جمال و أحمد حكم و رجب نبيل و أحمد رمضان بيكهام و مصطفى الخواجه و عبد الكبير الوادي و محمد نادي و مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: عمر صلاح و بهاء مجدي و أحمد حمص و محمد سعيد و حسين فيصل و اليا سيلا و محمد عبد العاطي و إسماعيل اشرف و عمار شرف الدين.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 65، جمعها من 30 مباراة، حيث فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر فى مثلها، وسجل لاعبوه 48 هدفا، بينما تلقت شباكهم 20 هدفا.

ويحتل سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز سموحة فى 10 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38 هدفاً.