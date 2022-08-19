شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى : لاعبو الزمالك تعاهدوا على الفوز بعيدا عن نتائج الأخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادى الزمالك أنه سعيد بأداء لاعبيه اليوم بعد الفوز الغالى والثمين على فاركو بهدف مقابل للاشئ احرزه حسام عبد المجيد في الجولة الـ31 لمسابقة الدورى .

وأضاف أمير مرتضى في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك ان اللاعبين يخوضون المباريات بغرض الفوز فقط بعدما أصبح الفريق على بعد نقطتين من أجل تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي .

وعن الصفقات الصيفية شدد المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أن الصفقات سيتم الإعلان عنها قريبا وتحديدا بعد حصول الفريق باللقب بشكل دورى ، مشيرا أن اللاعبين يحتاجون للراحة قبل الموسم المقبل .

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 75 نقطة، كما سيواجه الفريق الأبيض منافسه الاتحاد السكندري مساء الثلاثاء المقبل.