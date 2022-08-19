شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى للحفاظ على الشباك النظيفة للمباراة التاسعة أمام الاسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواصلة العروض القوية على صعيد خط الدفاع في مباراة الإسماعيلي بالدوري ، ويتطلع المارد الأحمر للحفاظ على الشباك النظيفة في المباراة التاسعة على التوالي محلياً.

ونجح الأهلي في الحفاظ على عدم إهتزاز مرماه في أخر 8 مباريات محلية أمام ، الإسماعيلى والبنك الأهلى والمقاولون في لقائي الدور الأول والثاني للدوري والجونة والمقاصة بالدوري والمقاصة في كأس مصر التي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف وأخيراً أيسترن كومباني التي أقيمت الأربعاء الماضي بالجولة 31 لبطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول.

مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدورى

الأهلى & الإسماعيلى.. 9 مساء الأحد 21 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & إنبى.. 7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس

طلائع الجيش & الأهلى.. 7 مساء الجمعة 26 أغسطس

الأهلى & سيراميكا.. 7 مساء الاثنين 29 أغسطس.