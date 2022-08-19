فيتوريا وميكالى فى مباراة بيراميدز وسموحة بالدورى.. صور

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم توريه - إسلام عيسى - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - عمر جابر - محمد صادق - نبيل دونجا - حسين السيد - محمود صابر - هشام محمد - عبد الله مجدي - دودو الجباس.

ويضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمى: الهاني سليمان و شريف رضا و خالد عبد الفتاح و أحمد جمال و أحمد حكم و رجب نبيل و أحمد رمضان بيكهام و مصطفى الخواجه و عبد الكبير الوادي و محمد نادي و مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: عمر صلاح و بهاء مجدي و أحمد حمص و محمد سعيد و حسين فيصل و اليا سيلا و محمد عبد العاطي و إسماعيل اشرف و عمار شرف الدين.