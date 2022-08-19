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شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا وميكالى فى مباراة بيراميدز وسموحة بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواجد الجهاز الفني للمنتخب الأول بالكامل بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في مباراة بيراميدز و سموحة المقامة باستاد الدفاع الجوي.
كما تواجد روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاوليمبي في مباراة بيراميدز برفقة عصام الحضري مدرب الحراس، بينما يتواجد وائل رياض شيتوس في الاسكندرية لحضور مباراة المصري و الاسماعيلي و الزمالك و فاركو .
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم توريه - إسلام عيسى - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف، خط الهجوم: فخري لاكاي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - عمر جابر - محمد صادق - نبيل دونجا - حسين السيد - محمود صابر - هشام محمد - عبد الله مجدي - دودو الجباس.
ويضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمى: الهاني سليمان و شريف رضا و خالد عبد الفتاح و أحمد جمال و أحمد حكم و رجب نبيل و أحمد رمضان بيكهام و مصطفى الخواجه و عبد الكبير الوادي و محمد نادي و مروان حمدي.
وتواجد على مقاعد البدلاء: عمر صلاح و بهاء مجدي و أحمد حمص و محمد سعيد و حسين فيصل و اليا سيلا و محمد عبد العاطي و إسماعيل اشرف و عمار شرف الدين.
فيتوريا و ميكالي (1)
فيتوريا و ميكالي (2)
فيتوريا و ميكالي (3)