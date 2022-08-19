شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة الموافق 19 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوك لاعبو الأهلي تدريباتهم التأهيلية على هامش المران بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي ضمن البرنامج الخاص بهم.

الأهلي يتواصل مع أفشة للاستفسار عن تفاصيل جراحة "الفتاق"

يتابع الجهاز الطبي للأهلي مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق جراحة "الفتاق" التي سيخضع لها الأخير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحصل أفشة على راحة من التدريبات والمباريات إسوة بباقي اللاعبين الأساسيين في الفريق منذ يوم 4 أغسطس الجاري تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بإستكمال الموسم الجاري بالناشئين والعائدين من الإصابة.

5 معلومات عن المغربى زكريا الوردي بعد الاقتراب من الزمالك

اقترب المغربى زكريا الوردي لاعب فريق الرجاء المغربي من الانضمام لفريق الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

ونشر اللاعب صور له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال تواجده في طائرة اثناء رحلته الي القاهرة حيث وصل امس ، تمهيدا للتوقيع لنادي الزمالك لمدة 3 مواسم ليصبح أولى صفقات الأجانب في القلعة البيضاء.

يخضع الدولى باهر المحمدى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، للأشعة بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الضامة حسب التشخيص المبدئى، وذلك على هامش مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى مساء الخميس ضمن منافسات الدورى العام.