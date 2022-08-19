شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للاتحاد السكندرى بدون راحة بعد الفوز على فاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بعد الفوز على فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.
ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ونجح الزمالك في تحقيق فوزا غاليا على فاركو بهدف مقابل للاشئ أحرزه حسام عبد المجيد في الدقيقة الثامنة فى المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية في الجولة الـ31 للدورى ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 75 نقطة ويتبقى له نقطتين فقط لتحقيق لقب الدورى بشكل رسمي ، بينما يتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 40 نقطة.
خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف "روقا "- إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أسامه نبيه - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ويوسف إبراهيم " اوباما" و أيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وعمر السعيد.
فيما خاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع : عزمي غوما _ عبد الله بكري _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ جيفرسون اينكادا، خط الوسط : كينجسلي سوكاري _ محمود حمادة _ أحمد محمد "البحراوي"، خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف.
وجلس على مقاعد البدلاء: محمد سعيد "شيكا" _ جابر كامل _ بلال جمال _ على بهيج _ رزقي حمرون _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ محمود جهاد _ محمود عماد.