شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للاتحاد السكندرى بدون راحة بعد الفوز على فاركو والان مع تفاصيل الخبر

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بعد الفوز على فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح الزمالك في تحقيق فوزا غاليا على فاركو بهدف مقابل للاشئ أحرزه حسام عبد المجيد في الدقيقة الثامنة فى المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية في الجولة الـ31 للدورى ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 75 نقطة ويتبقى له نقطتين فقط لتحقيق لقب الدورى بشكل رسمي ، بينما يتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 40 نقطة.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف "روقا "- إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أسامه نبيه - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.