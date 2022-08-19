صلاح: لا يمكننا تغيير الماضي.. مانشستر سيتي لا يشغلنا.. ومواجهة يونايتد "تاريخية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول أن فريقه لم يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بالطريقة المثالية.

وفشل ليفربول في تحقيق أي انتصار في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادله مع كل من فولهام وكريستال بالاس 2-2 و1-1 على التوالي.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاس سبورتس": "لم نبدأ الموسم الحالي بالطريقة التي أردناها، خسرنا 4 نقاط في أول مباراتين، لم نكن نريد ذلك، بالتأكيد الجميع يريد الفوز وتقدم كل شيء".

وأضاف: "كل ما علينا فعله هو التركيز على ما هو قادم، لا يمكننا تغيير ما حدث في الماضي، وبهذه الطريقة نركز على مباراتنا المقبلة".

وأكمل: "لا نريد إضاعة النقاط، خاصة في ظل المنافسة مع مانشستر سيتي وتشيلسي، هذه الأندية لا تهدر النقاط بسهولة، لذلك علينا التركيز على كل مباراة قادمة".

وحول تقليص فارق النقاط مع مانشستر سيتي، قال محمد صلاح: "أعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير في ذلك، الأمر لايزال مبكرا بجدول الدوري، ويجب ألا نشغل أذهاننا بهذا الأمر في الوقت الحالي".

وتحدث النجم المصري عن مباراة الإثنين أمام مانشستر يونايتد، قائلًا: "إنها دائمًا مباراة خاصة ومميزة للمدينة والمشجعين والجميع، ربما يكونان أكبر فريقين في إنجلترا تاريخيا، إنها مباراة خاصة للجميع".