مدرب فاركو: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الزمالك.. ونحن الأكثر تنظيما في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تحدث البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لنادي فاركو عن الخسارة التي تلقاها فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزا صعبا على فاركو بهدف دون رد في الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

وقال ألميدا عبر قناة "أون تايم سبورتس": "نحن سعداء للغاية باللعب أمام أندية كبيرة مثل الزمالك وأمام مدرب تاريخي مثل فيريرا".

وأضاف: "حاولنا اللعب أمامهم بشكل قوي وكنا نستحق نتيجة أفضل مما حدث".

وأكمل: "سيطرنا على المباراة في معظم الأوقات وأهدرنا بعض الفرص للتسجيل وكنا مسيطرين على اللقاء، وفي هذه المباريات لا بد أن تستغل الفرص التي تأتي لك".

وتابع: "لدينا مشكلة ونعاني من أزمة في الهجوم بسبب الإصابات ولكننا أكثر الفرق في الدوري تنظيما ونحن الأقل استقبالا للأهداف".

واختتم مدرب فاركو تصريحاته: "نمتلك قوة دفاعية ونحاول تحسين الشق الهجومي".

وعزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة، بينما يقع فاركو في المركز الثامن برصيد 40 نقطة.