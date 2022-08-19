رسميًا.. ريال مدريد يُعلن رحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الجمعة، توصله إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي على انتقال اللاعب كارلوس هنريكي كاسيميرو.

ونشر ريال مدريد بيانا رسميا ذكر خلاله:"يود النادي أن يعرب عن امتنانه وعاطفته لكاسيميرو ، اللاعب الذي هو بالفعل جزء من أسطورة هذا النادي.

منذ وصوله في يناير 2013 ليلعب مع كاستيا، في سن العشرين ، كان كاسيميرو أحد أكثر اللاعبين تفوقًا في واحدة من أهم وأنجح الفترات في تاريخنا".

وأضاف:" خلال هذه الفترة التي دافع فيها عن كاسيميرو عن قميص ريال مدريد، فاز بـ 18 لقباً: 5 كؤوس أوروبية ، 3 كؤوس عالمية للأندية ، 3 كؤوس سوبر أوروبية ، 3 بطولات دوري ، 1 كأس ملك و 3 كؤوس سوبر إسبانية".

وتابع:" سيمثل كاسيميرو دائمًا قيم نادينا في ذاكرة ريال مدريد، فهو لاعب مثالي قدم كل شيء لريال مدريد، ونادي ريال مدريد هو منزله وسيظل دائمًا، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

وأتم:"يوم الاثنين المقبل ، 22 أغسطس ، الساعة 11:30 صباحًا ، سيقام عمل مؤسسي لتكريم وتوديع كاسيميرو في مدينة ريال مدريد ، بحضور رئيسنا فلورنتينو بيريز، وبعدها سيظهر كاسيميرو أمام وسائل الإعلام ".