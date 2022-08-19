فيريرا يتحدث عن: حسم الدوري.. إراحة اللاعبين.. وتفكيره في التعاقدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

وجه المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوسفالدو فيريرا، التهئنة للاعبيه على ما يقدموه في المباريات.

وحقق الزمالك انتصاره العاشر على التوالي في الدوري بهدف في مبارته بوقت سابق من اليوم الجمعة ليحتاج فقط للفوز في المباراة المقبلة أمام الاتحاد لحسم اللقب.

وقال فيريرا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:" سأتحدث اليوم عن لاعبي فريقي وأهنأهم جميعًا الشباب والأكبر سنًا والأكثر خبرة ويتبقى لنا مباراة لنحسم الدوري وعملنا بصورة قاسية وحققنا نتائج لم يتوقعها أحد لأن اللاعبين كان لديهم إرادة وكان هناك لاعبين لا يعرفهم أحد وأصبحوا نجومًا".

وتابع مدرب الزمالك:"أريد أن أرى الجماهير في المباراة المقبلة أمام الاتحاد تملأ الاستاد فلهم دورًا كبيرًا جدًا معنا والجمهور دائمًا مصدر قوة للفريق وطاقة للاعبين وهناك انسجام بين الجماهير واللاعبين وأؤمن بأن لدينا قدرة لحسم الدوري في المباراة المقبلة ولكن إذا لم يحدث لأي سبب فهناك مباراتين متبقيتين نستطع الحسم خلالهما".

وأتم تصريحاته بقوله:"مباراة فاركو كانت صعبة وفريق فاركو صعب ولديه طريقة لعب مناسبة لكرة القدم الحالية ولكنها تُجبر لاعبي فاركو على متطلبات أكثر ولايوجد راحة بسبب ضغط المباريات وحال الفوز وحسم الدوري سنُريح بعض اللاعبين فيما تبقى من الموسم ولا علاقة لي بمستوى المنافسين فالزمالك ينظر لنفسه فقط".

وتطرق المدرب البرتغالي لملف التعاقدات بقوله:"لابد أن أنظر لأفضل اللاعبين بمصر ثم اللاعبين الأفضل خارج مصر والزمالك يملك أفضل لاعبين في مصر فلماذا أنظر لمن هم خارج الزمالك؟.. نحتاج مساعدة اتحاد الكرة في تنظيم المسابقة وظهور عدد أكثر من الشباب لتكون خطة قومية وليست فكرة نادِ معين يعتمد على شبابه".