أمير مرتضى: سنعلن الصفقات قريبًا.. ونريد حسم الدوري مبكرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الإعلان عن صفقات الفريق استعدادًا للموسم المقبل قريبًا.

وأضاف أمير مرتضى في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" مساء الجمعة :"قريبًا سنعلن عن الصفقات فور الانتهاء من مسابقة دوري We المصري".

وشهدت الساعات الماضية وصول لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي إلى القاهرة تمهيدًا للانتقال للزمالك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق الرجاء البيضاوي المغربي.

وتحدث المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك عن مباراة فاركو، قائلاً :"أصبحنا على بعد خطوة من تحقيق لقب الدوري".

وتابع :"الفريق لديه رغبة في تحقيق الفوز فقط، ويلعب على الفوز فقط حتى لو يوجد اهتزاز في المستوى".

وأكمل :"نريد إنهاء مسابقة الدوري مبكرًا من أجل خوض فترة إعداد للموسم الجديد بجانب حصول اللاعبين على راحة".

ووجه أمير مرتضى رسالة لجماهير الزمالك :"حضور جماهير الزمالك اليوم في الاسكندرية يشعرنا كأننا نلعب في القاهرة أو في نادي الزمالك".

وكان فريق الزمالك واصل انتصاراته بالفوز على فاركو بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن الأسبوع الـ31 بمسابقة دوري We المصري.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 75 نقطة، كما سيواجه الفريق الأبيض منافسه الاتحاد السكندري مساء الثلاثاء المقبل.