المقاولون يهزم المقاصة بثلاثية ويُشعل صراع البقاء في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا غاليًا على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة دوري WE المصري.

وأقيمت مباراة المقاصة والمقاولون على استاد الكلية الحربية بالجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح جون أوكلي التسجيل للمقاولون العرب في الدقيقة 30، قبل أن يحرز أمير عابد (هدفين) في الدقيقتين 41 و66.

وبهذه النتيجة، يشعل المقاولون صراع البقاء في الدوري بعدما رفع رصيده للنقطة 29 في المركز الخامس عشر متساويا مع إيسترن كومباني والجونة بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الرابع عشر غزل المحلة.

ويتذيل المقاصة - أول الهابطين للدرجة الثانية - قاع المسابقة في المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة.

تفاصيل المباراة:

ودخل المقاولون المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، كريم مصطفى، أحمد

داودا، فاروق كابور، لويس إدوارد، محمود عبدالعزيز، أمادو انياص، جون أوكلي، محمد هاني تريكة".

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: "أحمد طارق سليمان، أحمد عيد، عبدالرحمن زين، علي فتحي، علي المصري، خالد

صلاح، محمد محسن ليله، إسلام زيادة، محمد أمو، محمد عادل، محمود فهمي".

شهدت الدقيقة 5 أولى المحاولات من جانب المقاصة بعد تسديدة محمد عادل أمو ولكن مرت الكرة بعيدة عن مرمى المقاولون.

وسيطر المقاولون بعد ذلك على مجريات المباراة وأتيحت له أكثر من فرصة ولكن لم ينجح في هز شباك المقاصة.

وأجرى المقاولون تبديلا اضطراريا بسبب الإصابة بخروج أمادو انياص ونزول عماد فتحي في الدقيقة 21.

وشهدت الدقيقة 26 هدف ملغي لصالح فريق المقاولون العرب بداعي التسلل على جون أوكلي.

وافتتح جون أوكلي التسجيل للمقاولون العرب في الدقيقة 30، لتصبح النتيجة 1-0.

وعزز أمير عابد من تقدم المقاولون على المقاصة بالهدف الثاني في الدقيقة 41، لتتحول النتيجة إلى 2-0.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المقاولون العرب على مصر المقاصة بهدفين دون رد.

وفي الدقيقة 55 كاد المقاولون أن يسجل الهدف الثالث بعد تسديدة رائعة من محمود عبدالعزيز ولكن اصطدمت في العارضة.

وأحرز أمير عابد الهدف الثاني له والثالث للمقاولون العرب في الدقيقة 66، لتصبح النتيجة 3-0.

وانتهت المباراة بفوز غالٍ وثمين لصالح المقاولون العرب بثلاثية نظيفة أمام المقاصة، ليشغل ذئاب الجبل صراع البقاء في الدوري.