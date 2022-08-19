الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - ألقى ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي، محاضرة نظرية داخل الملعب قبل انطلاق مران الأحمر، من أجل الحديث حول كافة الجوانب الفنية.

ويلتقي الأهلي بنظيره الإسماعيلي مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب، والتي تم تأجيلها من الأسبوع الـ18 من الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة إيسترن كومباني تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين جزءً بدنيا وتدريبات الكرة.

فيما واصل الثلاثي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا تدريباتهم التأهيلية على هامش المران، بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي ضمن البرنامج الخاص بهم.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات عقب مباراة إيسترن كومباني التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي، واستأنف الفريق مرانه اليوم استعدادًا لمباراة الإسماعيلي.