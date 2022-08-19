قائمة ريال مدريد تخلو من اسم كاسيميرو وأنشيلوتي يقول: أبدى رغبته بالرحيل 

المنامة - ياسر ابراهيم - خلت قائمة ريال مدريد المستدعاة لخوض مباراة الفريق أمام سيلتا فيغو في الليغا من اسم كاسيميرو.

اللاعب الذي توّج مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات بالإضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى محلياً وقارياً وعالمياً اتخذ قراره بالرحيل عن صفوفِ ريال مدريد رغبة منه في خوض تجربة جديدة اختار أن تكون في صفوف الشياطين الحمر ليأتي إبعاده عن قائمة الريال كتأكيد جديد على بداية نهاية العلاقة بين الطرفين.

من جانبه أكد الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجمعة رغبة لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو في اختبار "تحد جديد" في مسيرته مؤكدًا تقارير صحافية إنكليزية تشير إلى اقترابه من الانتقال الى صفوف مانشستر يونايتد.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه ضد مضيفه سلتا فيغو السبت في الدوري الاسباني "لقد تحدثت معه صباح اليوم. هو يريد اختبار تحد جديد. ثمة مفاوضات في الوقت الحالي لكن لا شيء رسميًا. لا يزال لاعبًا في صفوف ريال مدريد لكنه أبدى رغبته في الرحيل".

وأضاف "أنا والإدارة نتفهم هذا الأمر. مع كل ما قدمه ونظرًا لشخصه، يتعين علينا احترام ذلك...إذا استمرت المفاوضات، فمن الطبيعي أنه لن يلعب" ضد سلتا فيغو.

وكانت الصحف الإنكليزية أكدت ان كاسيميرو في طريقه إلى الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد توصل الناديين الى اتفاق بهذا الشأن.

وتحدثت الصحف أن الصفقة بلغت نحو 70 مليون يورو مشيرة إلى أن ابن الـ 30 عاماً سيوقع عقدًا لمدة أربع سنوات مع إمكانية إضافة سنة أخرى بعد خضوعه للفحص الطبي في نهاية الأسبوع.

ويملك كاسيميرو خبرة كبيرة بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال أوروبا خمس مرات، بالإضافة الى كونه أحد ركائز منتخب البرازيل على مدى السنوات الأخيرة.

المصدر: وكالات