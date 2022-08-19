الامارات | خطوة واحدة تفصل الزمالك عن التتويج بلقب الدوري المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب فريق الزمالك المصري من تحقيق لقب الدوري المصري لثاني مرة على التوالي عقب الفوز على فريق فاركو بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الأسبوع الـ 31 من عمر مسابقة الدوري المصري، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الماكس بالإسكندرية.

وبهذا الفوز عزز الزمالك تربعه على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، بعدما وصل رصيده لـ75 نقطة، بينما تجمد فاركو في المركز الثامن برصيد 40 نقطة، وحقق الفريق 10 انتصارات متتالية، وأحرز الزمالك هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول بهدف سجله المدافع حسام عبد المجيد برأسية في الدقيقة 18 بعد متابعته عرضية أرسلها زميله أحمد سيد زيزو من ركلة ركنية، وحافظ الزمالك على تقدمه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بهدفٍ وحيد.

ويحتاج فريق الزمالك للفوز خلال مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري بالدوري من أجل الفوز بلقب الدوري للمرة الـ14 في تاريخه، إذ يحتاج الفريق إلى نقطتين لتأكيد حسم لقب الدوري.