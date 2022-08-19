شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يضرب المقاصة بثلاثية ويبقي على آماله في البقاء بالدورى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق المقاولون العرب من الفوز على نظيرة مصر المقاصة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الكلية الحربية ضمن لقاءات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وسجل أهداف فريق المقاولون العرب عماد حمدى في الدقيقة 31 بينما عزز أمير عابد بالهدف الثانىو الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 41 و الدقيقة 66 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 15 محتلا المركز الأخير .

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبى المقاولون العرب وظهرت هجمات الفريق عن طريق كل من لويس اداورد و أمادو نياس و أحمد داودا في غياب تام من قبل لاعبى فريق مصر المقاصة .

وخاض فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، حريم مصطفى، أحمد داودا، محمود عبد العزيز، تريكة، جون أوكلي، لويس إدوارد، أمادو نياس.

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة بقيادة عيد مرازيق لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد طارق سليمان

الدفاع: عبد الرحمن زين - أحمد عيد – خالد صلاح – علي فتحي

خط الوسط: علي المصري - محمد محسن – محمود عادل

الهجوم: إسلام زيادة – محمود فهمي - محمد أمو.