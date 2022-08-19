شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم فاركو بهدف نظيف ويتبقى له نقطتين على لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الزمالك في تحقيق فوزا غاليا على فاركو بهدف مقابل للاشئ أحرزه حسام عبد المجيد في الدقيقة الثامنة فى المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية في الجولة الـ31 للدورى ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 75 نقطة ويتبقى له نقطتين فقط لتحقيق لقب الدورى بشكل رسمي ، بينما يتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 40 نقطة .

تشكيل الفريقين

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا "- إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أسامه نبيه - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ويوسف إبراهيم " اوباما" و أيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وعمر السعيد.

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي .

خط الدفاع : عزمي غوما _ عبد الله بكري _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ جيفرسون اينكادا.

خط الوسط : كينجسلي سوكاري _ محمود حمادة _ أحمد محمد "البحراوي".

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد سعيد "شيكا" _ جابر كامل _ بلال جمال _ على بهيج _ رزقي حمرون _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ محمود جهاد _ محمود عماد.

الشوط الأول

جاءت أحداث أول 15 دقيقة من المباراة سريعة جدا ولم يرتكن الفريقين لفترة جس النبض وظهر رغبة الفريقين في التقدم بهدف التقدم ، وفى الدقيقة الثامنة ومن ضربة ركنية يلعبها أحمد سيد زيزو برتقى إليها حسام عبد المجيد ويضعها برأسه قوية في المرمى .

بعدها يضغط لاعبو فاركو وفى الدقيقة 12 تسنح اخطر الفرص من عرضية لجيفرسون اينكادا يرتقى إليها أحمد شريف ويضعها فوق العارضة وسط اندهاش كل من في الملعب

حاول في الربع ساعة الثانية من اللقاء لاعبو فاركو الضغط بكل خطوطه من أجل إحراز هدف التعادل قابله دفاع محكم من لاعبى الزمالك وظهر خط دفاع الأخير بشكل مميز ، ورغم سيطرة أصحاب الأرض إلا أنه لم تسنح لهم أي فرص على المرمى .

هدأت المباراة نسبيا بعد الدقيقة 30 وحاول لاعبو الزمالك تمرير الكرة بالعرض لإضاعة الوقت وامتصاص حماس لاعبى فاركو الذين حاولوا الوصول لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك دون جدوى .

ويحاول ثنائى الزمالك محمد أشرف روقا وإمام عاشور تسديد بعض الكرات من خارج منطقة الجزاء والتي كان من إحداها كاد روقا إحراز الهدف الثانى ، بينما حاول شكرى نجيب وأحمد شريف إحراز هدف التعادل للفريق السكندرى دون جدوى .

الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى نشط لاعبو فاركو من أجل إحراز هدف التعادل ودانت لهم السيطرة اكثر وأضاع محمد شريف فرصة خطيرة بعدما قام بتخطى اكثر من لاعب في الخط الخلفى للفريق الأبيض وسدد كرة ارتطمت بالمدافعين ، في المقابل اعتمد لاعبو الزمالك على الهجمات المرتدة التي لم تكتمل بفضل تألق ثنائى دفاع فاركو رامى صبرى ومودى .

في الدقيقة 61 يجرى الزمالك أولى تغييراته بنزول شيكابالا بدلا من سيف الدين الجزيرى ، وفى الدقيقة 65 يضيع فاركو أخطر فرص اللقاء بعدما تخطى احمد شريف من اكثر من لاعب ويدخل منطقة الجزاء ويلعب عارضية يلعبها محمود حمادة وهو امام المرمى بجانب المرمى بغرابة شديدة .

وفى الدقيقة 74 يجرى فاركو تغييره الأول بنزول مروان مجدى بدلا من كينجيسلى في الوقت الذى هدأ فيه اللقاء بعض الشئ من الفريقين ، في الدقيقة 78 هجوم مرتد لصالح الزمالك عن طريق زيزو إلى شيكابالا الذي سدد الكرة من يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن ، بعدها بدقيقة تسديدة من زيزو من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من إمام عاشور ليسدد الأول كرة بباطن القدم تصدى لها حارس المرمى على مرتين.

يجرى الزمالك تغييره الثانى بنزول سيف جعفر بدلا من يوسف نبيه في الدقيقة 82 ، بعدها يجرى فاركو تغييرا جديدا بنزول رزقى حمرون بدلا من أحمد حمودى ، تمر الدقائق المتبقية عبارة عن كر وفر بين الفريقين وامتلاك لاعبى الزمالك الكرة في وسط الملعب من أجل إضاعة الوقت ، ويجرى الزمالك في الوقت بدل الضائع بنزول محمد عبد الشافى وعمر السعيد بدلا من حتى اطلق محمد معروف حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية اللقاء بالفوز بهدف مقابل للاشئ .