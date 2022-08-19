شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يقود هجوم سموحة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي سموحه تشكيل مباراة بيراميدز في الدوري الممتاز ، ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة 31 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان و شريف رضا و خالد عبد الفتاح و أحمد جمال و أحمد حكم و رجب نبيل و أحمد رمضان بيكهام و مصطفى الخواجه و عبد الكبير الوادي و محمد نادي و مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عمر صلاح و بهاء مجدي و أحمد حمص و محمد سعيد و حسين فيصل و اليا سيلا و محمد عبد العاطي و إسماعيل اشرف و عمار شرف الدين.