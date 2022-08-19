شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يستقر على بديل رامى ربيعة فى تشكيل الأهلى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد نصير مدافع الاهلى الشاب حسابات الجهاز الفنى لفريقه بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز لدعم خط الدفاع فى مباراة الاسماعيلى المقبلة ، لخلافة رامى ربيعة مدافع المارد الاحمر الذى يغيب فى مباراة الدراويش للإيقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة إيسترن كومبانى والتى انتهت بالتعادل السلبى بالجولة الاخيرة للدوري.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس الخميس عقب الانتهاء من مباراته ضد ايسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري التى أنتهت بالتعادل السلبي، في بداية التحضير لمباراته القادمة ضد الإسماعيلي والمؤجلة من منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الاسماعيلي بالفيديو والتعرف على أسلوب لعبه وطريقته الدفاعية التي يمتاز بها الفريق تحت قيادة مدربه حمزة الجمل، والتي تعتمد على التكتل الدفاعي مع الاعتماد على الهجمة المرتدة في تهديد مرمى المنافسين، وكذلك الاعتماد على الكرات الثابتة والعرضيات من الطرفين.