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لاكاي و السعيد يقودان هجوم بيراميدز أمام سموحة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة سموحة في الدوري الممتاز ، ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة 31 من الدوري الممتاز.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي 

 

خط الوسط: إبراهيم توريه - إسلام عيسى - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف 

 

خط الهجوم: فخري لاكاي 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

يوسف نادر - عمر جابر - محمد صادق - نبيل دونجا - حسين السيد - محمود صابر - هشام محمد - عبد الله مجدي - دودو الجباس

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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