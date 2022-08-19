شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاي و السعيد يقودان هجوم بيراميدز أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة سموحة في الدوري الممتاز ، ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة 31 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: إبراهيم توريه - إسلام عيسى - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - عمر جابر - محمد صادق - نبيل دونجا - حسين السيد - محمود صابر - هشام محمد - عبد الله مجدي - دودو الجباس