أولى صفقات الأحمر.. الأهلي يتعاقد مع شادي حسين ٣ سنوات

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة الأهلي نجحت في التعاقد مع شادي حسين، مهاجم سيراميكا كليوباترا، لمدة ٣ سنوات.

وكان أحمد سامي، مدرب سيراميكا كليوباترا، قال إن الأهلي مهتم بالتعاقد مع الثنائي شادي حسين، ومصطفى سعد "ميسي" خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، مشيرًا إلى أنه لن يكون لديه مانع لإتمام الصفقتين

وأضاف سامي، في تصريحات لقناة "المحور": "هناك اهتمام من الأهلي بضم شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي"، لكن لم يصل الناديان لاتفاق نهائي حول الصفقتين، ننتظر لنهاية الموسم، ولن أقف أمام رغبة أي لاعب، لا توجد لدينا مشكلة".

"وتابع: "لينا توفير البديل لأي لاعب يرحل عن سيراميكا كليوباترا، خصوصًا أن المواسم متلاحمة، الموسم الجديد سيبدأ بعد شهر ونصف الشهر من الآن، لا يمكن أن نحصل على أموال من الأندية دون أن نفكر في شراء لاعبين آخرين".

وأشار سامي إلى أن "انتقال شادي حسين ومصطفى ميسي إلى الأهلي قد يتضمن انضمام لاعبين من الفريق إلى سيراميكا كليوباترا كصفقات تبادلية".

وأكمل: "أراقب عددًا من اللاعبين، لكن لم يأتِ الوقت المناسب للدخول في مفاوضات مع أنديتهم، وأنهينا 3 صفقات حتى الآن".