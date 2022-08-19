سموحه يصل استاد الدفاع لمواجهة بيراميدز ..صور

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق نادي سموحة إلى استاد الدفاع الجوي تمهيدا لمواجهة بيراميدز في إطار مواجهات الدوري الممتاز ، في المباراة المقرر لها التاسعة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة 31 من الدوري الممتاز.

يدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، بينما تعادل سموحة مع فيوتشر بهدف لمثله فى نفس الجولة.

ويسعى اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز، إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط والانفراد بالمركز الثانى بعد تعادل الأهلى ومواصلة الضغط على الزمالك والتمسك بالأمل الأخير، متسلحا بعودة الثنائى عبد الله السعيد ورمضان صبحى، بعد انتهاء الإيقاف وغيابهما عن مواجهة غزل المحلة للإيقاف لتراكم الإنذارات.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 65، جمعها من 30 مباراة، حيث فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر فى مثلها، وسجل لاعبوه 48 هدفا، بينما تلقت شباكهم 20 هدفا.

فى المقابل، يأمل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق سموحة، تحقيق الفوز والثلاث نقاط وإيقاف سلسلة اللا فوز الذى يعيش فيها الفريق، حيث لم يحقق الفوز فى آخر 7 مباريات فى الدورى منذ الفوز على الأهلى بثلاثة أهداف لهدفين، وحذر لاعبيه من خطورة فريق بيراميدز، مؤكدا أن مواجهة بيراميدز دائما ما تكون صعبة لأنه خصم عنيد ولديه مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الجهاز الفنى الرائع بقيادة تاكيس جونياس والذى ينافس على لقب الدورى حاليا والمركز الثانى على أقل تقدير.

ويحتل سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز سموحة فى 10 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38 هدفاً.