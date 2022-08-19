شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الأهلى يواصل التأهيل على هامش الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوك لاعبو الأهلي تدريباتهم التأهيلية على هامش المران بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي ضمن البرنامج الخاص بهم.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات عقب مباراة إيسترن كومباني التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي، واستأنف الفريق مرانه اليوم استعدادًا لمباراة الإسماعيلي.

وعقد ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية داخل الملعب قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.

وأدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة إيسترن كومباني تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين جزءًا بدنيًّا وتدريبات الكرة.

وخاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.