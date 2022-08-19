شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على فاركو بهدف مقابل لا شىء فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الزمالك وفاركو بتقدم الفريق الأبيض بهدف مقابل للاشئ أحرزه حسام عبد المجيد في الدقيقة الثامنة من المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسكندرية في الجولة الـ31 للدورى .

جاءت أحداث أول 15 دقيقة من المباراة سريعة جدا ولم يرتكن الفريقين لفترة جس النبض وظهر رغبة الفريقين في التقدم بهدف التقدم ، وفى الدقيقة الثامنة ومن ضربة ركنية يلعبها أحمد سيد زيزو برتقى إليها حسام عبد المجيد ويضعها برأسه قوية في المرمى .

بعدها يضغط لاعبو فاركو وفى الدقيقة 12 تسنح اخطر الفرص من عرضية لجيفرسون اينكادا يرتقى إليها أحمد شريف ويضعها فوق العارضة وسط اندهاش كل من في الملعب

حاول في الربع ساعة الثانية من اللقاء لاعبو فاركو الضغط بكل خطوطه من أجل إحراز هدف التعادل قابله دفاع محكم من لاعبى الزمالك وظهر خط دفاع الأخير بشكل مميز ، ورغم سيطرة أصحاب الأرض إلا أنه لم تسنح لهم أي فرص على المرمى .

هدأت المباراة نسبيا بعد الدقيقة 30 وحاول لاعبو الزمالك تمرير الكرة بالعرض لإضاعة الوقت وامتصاص حماس لاعبى فاركو الذين حاولوا الوصول لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك دون جدوى .

ويحاول ثنائى الزمالك محمد أشرف روقا وإمام عاشور تسديد بعض الكرات من خارج منطقة الجزاء والتي كان من إحداها كاد روقا إحراز الهدف الثانى ، بينما حاول شكرى نجيب وأحمد شريف إحراز هدف التعادل للفريق السكندرى دون جدوى .

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا "- إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أسامه نبيه - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ويوسف إبراهيم " اوباما" و أيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وعمر السعيد.

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي .

خط الدفاع : عزمي غوما _ عبد الله بكري _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ جيفرسون اينكادا.

خط الوسط : كينجسلي سوكاري _ محمود حمادة _ أحمد محمد "البحراوي".

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد سعيد "شيكا" _ جابر كامل _ بلال جمال _ على بهيج _ رزقي حمرون _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ محمود جهاد _ محمود عماد.

يحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 72 نقطة ، فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.