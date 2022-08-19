شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى يؤازر الزمالك أمام فاركو رغم الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الزمالك باستاد الإسكندرية لمؤازرة الأبيض في مباراة فاركو المقرر لها في السادسة والنصف مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب المثلوثي عن الزمالك في مباراة اليوم للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وفضل اللاعب التواجد مع الفريق لمؤازرة زملائه في لقاء فاركو، وكانت حافلة الفريق الأبيض وصلت لاستاد الإسكندرية استعدادا لخوض المباراة المرتقبة.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا "- إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أسامه نبيه - أحمد سيد " زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ويوسف إبراهيم " اوباما" و أيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وعمر السعيد.