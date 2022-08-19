شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة من سواريز..فقرة للحراس استعدادًا لمباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الأهلي تدريباته مساء اليوم ، الجمعة، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الجولة الـ18 في بطولة الدوري الممتاز.

وعقد ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية داخل الملعب قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.

وأدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة إيسترن كومباني تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين جزءًا بدنيًّا وتدريبات الكرة.

وخاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات عقب مباراة إيسترن كومباني التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي، واستأنف الفريق مرانه اليوم استعدادًا لمباراة الإسماعيلي.