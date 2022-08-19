مران الأهلي.. محاضرة من سواريز..فقرة للحراس استعدادًا لمباراة الإسماعيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة من سواريز..فقرة للحراس استعدادًا لمباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ الأهلي تدريباته مساء اليوم ، الجمعة، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الجولة الـ18 في بطولة الدوري الممتاز.
وعقد ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية داخل الملعب قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.
وأدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة إيسترن كومباني تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين جزءًا بدنيًّا وتدريبات الكرة.
وخاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.
وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات عقب مباراة إيسترن كومباني التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي، واستأنف الفريق مرانه اليوم استعدادًا لمباراة الإسماعيلي.